Веллитон может перейти в "Ренн"

Экс-нападающий московского "Спартака" Веллитон попал в сферу интересов "Ренна", сообщает французская пресса.

30-летний бразилец уже прошёл медобследование в стане "красно-чёрных" и в ближайшее время подпишет контракт.

Стоит отметить, что минувшим летом Веллитон покинул турецкий "Кайсериспор" и сейчас является свободным агентом.

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