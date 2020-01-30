Веллитон назвал лучшего российского футболиста

Бывший нападающий московского "Спартака" Веллитон рассказал, какого российского футболиста он считает лучшим в современной истории.

"Дзюба - великолепный игрок. Я говорил это с первого дня, как мы познакомились. Был уверен, что он добьётся многого. Но номер один из русских - Аршавин", - сказал бразилец.

Веллитон выступал за "красно-белых" с 2007 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 ассистов. Сдавался в аренду "Гремио", "Сан-Паулу" и "Сельте". После ухода из московского клуба форвард играл в командах из Турции и ОАЭ.

Аршавин в течение карьеры защищал цвета "Зенита", "Арсенала", "Кубани" и "Кайрата", выиграв с ними 10 трофеев.

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