Веллитон отказывался взвешиваться в "Спартаке", ссылаясь на эрекцию

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Бывший спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов рассказал забавную историю про экс-форварда "красно-белых" Веллитона.

"Расскажу реальную историю, больше похожую на анекдот. Если что, Карпин подтвердит. Помните Велика? У него были проблемы с весом, а штрафы были за каждые лишние 100 грамм. И вот приходит он к доктору и говорит, что взвешиваться будет вечером, а не утром. На логичный вопрос - "Почему?" - он отвечает: "Доктор, с утра у меня член стоит, а это плюс 1 кг", - написал Попов в своём телеграм-канале.

Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 ассистов.

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