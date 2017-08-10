Известный бразильский форвард Веллитон покинул "Кайсериспор" и стал свободным агентом, сообщает Terra.

По информации источника, 30-летний нападающий расторг контракт с турецким клубом из-за долгов по зарплате.

"Не могу сказать сейчас, в каком клубе продолжу карьеру. Я контактирую с клубами из Японии, России и Саудовской Аравии. Я бы хотел вновь поиграть в России. Я хорошо знаю страну и местный чемпионат" - сказал Веллитон.

Ранее сообщалось, что бразилец входит в шорт-лист московского "Локомотива". | http://soccernews.ru