Веллитон рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"

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Веллитон рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"

Бывший нападающий московского "Спартака" Веллитон признался, что у него было предложение от английского "Ливерпуля".

"Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось. Что за клуб делал "Спартаку" предложение? "Ливерпуль". Это был то ли 2009, то ли 2010 год. У моего агента были проблемы с руководством "Спартака". Возможно, это сказалось на срыве сделки. Я впервые говорю об этом в интервью. Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя", - сказал 33-летний бразилец.

Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 ассистов.

"Красно-белые" трижды отдавали форварда в аренду - "Гремио", "Сан-Паулу" и "Сельте". После ухода из московского клуба он играл в командах из Турции и ОАЭ.

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