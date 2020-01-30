Веллитон рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
Бывший нападающий московского "Спартака" Веллитон признался, что у него было предложение от английского "Ливерпуля".
"Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось. Что за клуб делал "Спартаку" предложение? "Ливерпуль". Это был то ли 2009, то ли 2010 год. У моего агента были проблемы с руководством "Спартака". Возможно, это сказалось на срыве сделки. Я впервые говорю об этом в интервью. Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя", - сказал 33-летний бразилец.
Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 ассистов.
"Красно-белые" трижды отдавали форварда в аренду - "Гремио", "Сан-Паулу" и "Сельте". После ухода из московского клуба он играл в командах из Турции и ОАЭ.
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