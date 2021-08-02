Вендел прокомментировал победу над "Ростовом"

Фото: инстаграм Вендела/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Зенита" Вендел поделился мнением после победы над "Ростовом" в игре второго тура российской премьер-лиги (4:2).

"Несмотря на счет скажу, что это была непростая игра с непростым соперником. Плюс — поле оказалось не самого лучшего качества. Тем не менее, мы добились победы благодаря всей команде.

Громко отреагировал на забитый мяч? Тут все сошлось. Удар получился, первый гол в сезоне, мы вновь повели с разницей в два мяча. Был всему этому очень рад. Когда попросил передачу у Саши Ерохина, сразу решил бить. В том числе ради таких голов ты и играешь в футбол. Им надо радоваться! Мгновенно ли принял решение бить? Еще когда попросил сделать мне пас. А дальше первое решение: надо развернуться и бить. Хорошо, что все получилось.

Было ли тревожно за результат? Немного переживал, но в принципе игра была у нас под контролем и особых моментов у наших ворот не возникало. Главное же было выиграть. Теперь впереди очень важный матч дома с "Краснодаром". Будем готовиться", — приводит слова Вендела официальный сайт клуба.

Напомним, что "Зенит" благодаря дублю Ерохина и голам Азмуна и Вендела добыл победу над "Ростовом" со счетом 4:2.

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