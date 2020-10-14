Вендел провел первую тренировку с "Зенитом"

Новичок "Зенита" бразильский полузащитник Вендел провел первую тренировку в составе петербургского клуба.

"Первая тренировка Вендела с "Зенитом": фоторепортаж из "Газпром" — тренировочного центра", - говорится в официальном Twitter "Зенита".

Первая тренировка Вендела с «Зенитом»: фоторепортаж из «Газпром» — тренировочного центра



https://t.co/um0WpZPYTo pic.twitter.com/uPmeRlcu7n — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020

Напомним, что 23-летний Вендел перешел в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга" за 20,3 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона евро за счет бонусов.

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