Вендел провел первую тренировку с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургвендел

Вендел провел первую тренировку с "Зенитом"

Новичок "Зенита" бразильский полузащитник Вендел провел первую тренировку в составе петербургского клуба.

"Первая тренировка Вендела с "Зенитом": фоторепортаж из "Газпром" — тренировочного центра", - говорится в официальном Twitter "Зенита".

Напомним, что 23-летний Вендел перешел в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга" за 20,3 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона евро за счет бонусов.

Не пропустите: Хавьер Рибалта хочет покинуть "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В УЕФА сообщили, как Роналду сыграть с "Барселоной"

В УЕФА сообщили, как Роналду сыграть с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов