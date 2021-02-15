Вендел рассказал о сложностях с изучением русского языка

Полузащитник питерского "Зенита" Вендел признался, что изучение русского языка даётся ему очень трудно.

"Чувствую, что уже адаптировался в клубе. Только язык сложный, почти ничего не могу понять", - рассказал бразилец.

Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. Клуб за него заплатил более 20 миллионов евро.

В составе "сине-бело-голубых" хавбек сыграл 10 матчей и сделал 1 ассист.

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