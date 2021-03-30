Вендел рассказал, с кем дружит в "Зените"
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел назвал своих друзей в петербургском клубе.
"Мне очень помогли Дуглас Сантос и Малком. Теперь мы дружим, общаемся и за пределами поля. Раньше я только в Бразилии и Португалии, а сейчас приехал в другую страну, языка которой я не знаю. Но постепенно я адаптируюсь", - приводит слова Вендела Globo Esporte.
Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года из лиссабонского "Спортинга" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за российский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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