Вендел решил перейти в ПСЖ вместо ЦСКА

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Вендел решил перейти в ПСЖ вместо ЦСКА
Полузащитник "Флуминенсе" Вендел перейдет в ПСЖ, сообщает globoesporte.

По сведениям издания, парижский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. Трансфер игрока будет оформлен в январе 2018 года. 

Стоит отметить, что хавбеком также интересовался ЦСКА.

В этом сезоне 19-летний Вендел провел 22 матча за "Флуминенсе", забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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