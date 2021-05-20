Вендел рискует пропустить предсезонную подготовку "Зенита"
Фото инстаграм Вендела
Сезар Барбьери, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, сколько времени потребуется его клиенту на восстановление после травмы.
"Возможно, Вендел будет восстанавливаться ещё два месяца", - сообщил агент.
Таким образом, бразильский хавбек рискует пропустить предсезонную подготовку своей команды и вернуться в строй только к старту нового сезона.
"Зенит" купил Вендела в октябре, с тех пор игрок провёл 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
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