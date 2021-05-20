Вендел рискует пропустить предсезонную подготовку "Зенита"

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Сезар Барбьери, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, сколько времени потребуется его клиенту на восстановление после травмы.

"Возможно, Вендел будет восстанавливаться ещё два месяца", - сообщил агент.

Таким образом, бразильский хавбек рискует пропустить предсезонную подготовку своей команды и вернуться в строй только к старту нового сезона.

"Зенит" купил Вендела в октябре, с тех пор игрок провёл 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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