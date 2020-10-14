Венделл прилетел в Санкт-Петербург
Сегодня, 14 октября, в Санкт-Петербург прилетел новичок "Зенита" Венделл. Об этом сообщает "СЭ".
По данным источника, уже сегодня футболист поведёт первую тренировку в составе российского клуба.
Сообщается, что 23-летний игрок так поздно прибил из-за правил въезда в Россию в период пандемии коронавируса. Игроку пришлось оформлять деловую визу.
О трансфере Венделла в "Зенит" стало известно 6 октября. Стороны заключили пятилетний контракт.
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