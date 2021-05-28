"Венеция" добыла путевку в Серию А
Фото: твиттер "Венеции"
"Венеция" примет участие в следующем сезоне Серии А.
Клуб добыл путевку в высшую лигу, одолел по сумме двух матчей "Читтаделлу". Первый матч завершился победой "Венеции" со счетом 1:1, а ответный - ничьей 1:1, при чем решающий гол "Венеция" забила на 93-й минуте.
Отметим, что последний раз "Венеция" выступала в сезоне 2001/02.
Напомним, что по итогам сезона в Серию А также вышли "Салернитана" и "Эмполи".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17