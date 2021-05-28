"Венеция" добыла путевку в Серию А

Фото: твиттер "Венеции"

"Венеция" примет участие в следующем сезоне Серии А.

Клуб добыл путевку в высшую лигу, одолел по сумме двух матчей "Читтаделлу". Первый матч завершился победой "Венеции" со счетом 1:1, а ответный - ничьей 1:1, при чем решающий гол "Венеция" забила на 93-й минуте.

Отметим, что последний раз "Венеция" выступала в сезоне 2001/02.

Напомним, что по итогам сезона в Серию А также вышли "Салернитана" и "Эмполи".

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