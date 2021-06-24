"Венеция" интересуется Дивеевым

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"Венеция" интересуется ДивеевымФото: инстаграм Дивеева/Автор неизвестен

Как сообщает "Матч ТВ", футболист ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев может перейти в клуб Серии А.

По информации источника, молодой защитник заинтересовал "Венецию", которая вернулась в Серию А по итогам сезона во втором дивизионе Италии.

Ранее СМИ сообщали, что на игрока также претендует "Болонья".

Сообщается, что итальянские клубы на Евро-2020 внимательнее всего в составе сборной России наблюдали именно за защитниками.

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