"Венеция" интересуется Дивеевым
Фото: инстаграм Дивеева/Автор неизвестен
Как сообщает "Матч ТВ", футболист ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев может перейти в клуб Серии А.
По информации источника, молодой защитник заинтересовал "Венецию", которая вернулась в Серию А по итогам сезона во втором дивизионе Италии.
Ранее СМИ сообщали, что на игрока также претендует "Болонья".
Сообщается, что итальянские клубы на Евро-2020 внимательнее всего в составе сборной России наблюдали именно за защитниками.
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