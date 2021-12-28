"Венеция" может арендовать хавбека "Баварии"

Теги бавария мюнхенвенециямикаэль кюизанстрансферы

"Венеция" может арендовать хавбека "Баварии"

Фото инстаграм Микаэля Кюизанса

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Микаэль Кюизанс заинтересовал итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "Венеция" хочет взять в аренду 22-летнего футболиста. Другие детали возможной сделки пока неизвестны.

Француз практически не играет в этом сезоне (2 неполных матча), поэтому может согласиться на переход.

Рыночная стоимость Кюизанса оценивается в 5 миллионов евро.

Не пропустите: Рафинья не перейдет в "Баварию" зимой. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Зените" подтвердили работу по приобретению Сергеева

В "Зените" подтвердили работу по приобретению Сергеева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов