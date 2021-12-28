"Венеция" может арендовать хавбека "Баварии"

Фото инстаграм Микаэля Кюизанса

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Микаэль Кюизанс заинтересовал итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "Венеция" хочет взять в аренду 22-летнего футболиста. Другие детали возможной сделки пока неизвестны.

Француз практически не играет в этом сезоне (2 неполных матча), поэтому может согласиться на переход.

Рыночная стоимость Кюизанса оценивается в 5 миллионов евро.

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