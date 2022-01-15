"Венеция" нацелилась на российского вингера
Фото инстаграм Магомеда-Шапи Сулейманова
Воспитанник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
По информации Triveneto Goal, на 22-летнего россиянина претендует "Венеция".
"Оранжево-чёрно-зелёные" хотят подписать вингера "быков", однако проблемой может стать отсутствие у него паспорта страны ЕС.
Напомним, что сейчас Шапи выступает на правах аренды за турецкий "Гиресунспор".
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