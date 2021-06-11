"Венеция" подписала контракт с австрийским защитником

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"Венеция" подписала контракт с австрийским защитникомФото: инстаграм "Венеции"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Венеции", защитник молодежной сборной Австрии Давид Шнегг продолжит карьеру в клубе Серии А.

22-летний футболист ранее принадлежал клубу ЛАСК и выступал на правах аренды за "Тироль". В прошедшем сезоне он провел 31 матч за "Тироль" во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах. 

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