"Венеция" подписала контракт с австрийским защитником

Фото: инстаграм "Венеции"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Венеции", защитник молодежной сборной Австрии Давид Шнегг продолжит карьеру в клубе Серии А.

22-летний футболист ранее принадлежал клубу ЛАСК и выступал на правах аренды за "Тироль". В прошедшем сезоне он провел 31 матч за "Тироль" во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах.

Также не пропустите: Глушакова перепутали с певцом Витасом. | http://soccernews.ru