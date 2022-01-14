"Венеция" подписала Нани

Фото: инстаграм "Венеции"\Автор неизвестен

Португальский вингер Луиш Нани стал футболистом "Венеции", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Соглашение с полузащитником подписано на полтора сезона - до лета 2023 года.

Португалец, которому уже 35 лет ранее играл в Серии А за римский "Лацио". В сезоне-2017/18 Нани сыграл 25 матчей за римлян во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

В "Венецию" Нани перешел из американского клуба "Орландо", за который он забил 31 гол и сделал 25 голевых передач в 88 матчах.

Также не пропустите: "Ювентус" теряет Бонуччи. | http://soccernews.ru