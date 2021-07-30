"Венеция" представила новую форму с красивой моделью
Фото: инстаграм "Венеции"/Автор неизвестен
"Венеция" показала форму на новый сезон.
Комплект выполнен в черном цвете с золотыми вставками. Футболка украшена текстурой венецианских стен, созданной по фотографиям старинных фасадов вокруг залива.
На черном основание нанесены золотые элементы, вдохновленные позолоченными храмами, памятниками и дворцами города, а также историческим значением золота в венецианском искусстве и торговле.
На майке также есть золотые звезды знаменитого собора Святого Марка, расположенные в виде буквы V.
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|27
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|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|26
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|Лечче
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|25
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