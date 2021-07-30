"Венеция" представила новую форму с красивой моделью

Теги венеция

"Венеция" представила новую форму с красивой модельюФото: инстаграм "Венеции"/Автор неизвестен

"Венеция" показала форму на новый сезон.

Комплект выполнен в черном цвете с золотыми вставками. Футболка украшена текстурой венецианских стен, созданной по фотографиям старинных фасадов вокруг залива.

На черном основание нанесены золотые элементы, вдохновленные позолоченными храмами, памятниками и дворцами города, а также историческим значением золота в венецианском искусстве и торговле.

На майке также есть золотые звезды знаменитого собора Святого Марка, расположенные в виде буквы V.

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