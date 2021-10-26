"Венеция" проиграла "Салернитане" в Серии А

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"Венеция" проиграла "Салернитане" в Серии АФото: инстаграм "Венеции"/Автор неизвестен

"Венеция" на своем поле потерпела поражение от "Салернитаны" в 10-м туре Серии А.

"Венеция" - "Салернитана" - 1:2

Голы: Араму, 14 - 1:0, Бонаццоли, 61 - 1:1, Скьявоне, 90 - 1:2.

"Венеция" - Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Молинаро (Хапс, 66), Чрнигой, Кийин (Хейманс, 56), Бузио, Форте (Анри, 66), Араму (Ампаду, 46), Окереке (Свобода, 74).

"Салернитана" - Белец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер (Гальоло, 86), Раньери, Оби (Кешрида, 76), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 66), Рибери, Джурич (Нванкво, 76), Бонаццоли (Гондо, 76).

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