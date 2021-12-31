"Венеция" выиграла у ЦСКА борьбу за Кюизанса
Фото инстаграм Микаэля Кюизанса
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в "Венеции", утверждает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, итальянский клуб заплатит за игрока 4 миллиона евро + бонусы.
На 22-летнего француза также претендовал ЦСКА, однако армейцы не были более убедительны, чем "Венеция".
В текущем сезоне Кюизанс сыграл за "Баварию" 2 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20