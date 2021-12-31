"Венеция" выиграла у ЦСКА борьбу за Кюизанса

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"Венеция" выиграла у ЦСКА борьбу за Кюизанса

Фото инстаграм Микаэля Кюизанса

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в "Венеции", утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, итальянский клуб заплатит за игрока 4 миллиона евро + бонусы.

На 22-летнего француза также претендовал ЦСКА, однако армейцы не были более убедительны, чем "Венеция".

В текущем сезоне Кюизанс сыграл за "Баварию" 2 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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