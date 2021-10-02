"Венеция" вырвала ничью в матче с "Кальяри" в Серии А

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"Венеция" вырвала ничью в матче с "Кальяри" в Серии АФото: инстаграм Серии А/Автор неизвестен

"Венеция" сумела вырвать ничью в матче с "Кальяри" в восьмом туре итальянской Серии А.

"Кальяри" - "Венеция" - 1:1

Голы: Кейта Бальде, 19 - 1:0, Бузио, 90 - 1:1.

"Кальяри" - Краньо, Касерес, Годин, Карбони (Альтаре, 87), Нандес, Марин, Стротман (Грасси, 87), Дейола (Дзаппа, 72), Ликояннис, Кейта Бальде (Паволетти, 66), Жоао Педро.

"Венеция" - Мяенпяа, Эбуэхи, Свобода, Чеккарони, Маццокки, Юнсен (Форте, 80), Бузио, Ампаду (Вакка, 55), Кийин (Чрнигой, 46), Араму (Хейманс, 77), Окереке (Анри, 46).

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