Венесуэла и Уругвай расписали безголевую ничью

В рамках 17-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Венесуэлы дома удержала ничью в матче с национальной командой Уругвая.

Венесуэла – Уругвай - 0:0

Венесуэла: Фариньес, Чансельор, Кихада, Гарсия, Вильянуэва, Кордова (Сотельдо, 80), Ринкон, Мартинес (Отеро, 69), Морено, Мурильо (Лусена, 83), Рондон.

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Перейра, Годин, Нандес (Гонсалес, 83), Вальверде (де Арраскаэта, 79), Весино, Родригес (Бентанкур, 65), Кавани, Суарес.

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