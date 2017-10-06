Венесуэла и Уругвай расписали безголевую ничью

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Венесуэла и Уругвай расписали безголевую ничью

В рамках 17-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Венесуэлы дома удержала ничью в матче с национальной командой Уругвая.

Венесуэла – Уругвай - 0:0

Венесуэла: Фариньес, Чансельор, Кихада, Гарсия, Вильянуэва, Кордова (Сотельдо, 80), Ринкон, Мартинес (Отеро, 69), Морено, Мурильо (Лусена, 83), Рондон.

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Перейра, Годин, Нандес (Гонсалес, 83), Вальверде (де Арраскаэта, 79), Весино, Родригес (Бентанкур, 65), Кавани, Суарес.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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