Венесуэла – Колумбия - 0:0, Перу – Боливия - 2:1 (обзоры)

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Венесуэла – Колумбия - 0:0, Перу – Боливия - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 15-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.

Венесуэла – Колумбия - 0:0 

Перу – Боливия - 2:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 15 36
2 Колумбия 15 25
3 Уругвай 15 24
4 Чили 15 23
5 Аргентина 15 23
6 Перу 15 21
7 Парагвай 15 21
8 Эквадор 15 20
9 Боливия 15 10
10 Венесуэла 15 7
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