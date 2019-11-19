Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику экс-игрока "Зенита"

Сборная Венесуэлы в гостевом товарищеском матче крупно победила Японию со счётом 4:1.

Героем встречи стал бывший форвард "Рубина" и "Зенита" Хосе Саломон Рондон, в активе которого три забитых гола.

Япония – Венесуэла - 1:4

Голы: Рондон, 8 - 0:1, Рондон, 31 - 0:2, Рондон, 34 - 0:3, Сотельдо, 38 - 0:4, Ямагути, 70 - 1:4.

Япония: Кавасима, Хатанака, Муроя, Сасаки, Уэда (Миура, 46), Сибасаки, Накадзима, Асано (Нагаи, 65), Хасимото (Ямагути, 65), Харагути (Идегути, 82), Судзуки (Фурухаси, 46).

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Осорио, Вильянуэва, Росалес, Мансано (Самбрано, 82), Эррера (Аньор, 90), Сотельдо (Мурильо, 77), Ринкон, Мачис (Отеро, 61), Рондон (Аристегьета, 90).

Не пропустите: Кавани и Месси чуть не подрались во время матча Аргентина - Уругвай. | http://soccernews.ru