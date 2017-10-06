Венесуэла – Уругвай - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Уругвая.

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