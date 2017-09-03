Венгер: "100-миллионное предложение за Лемара? Да, это правда"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, сколько клуб предлагал за хавбека "Монако" Тома Лемара.

"100-миллионное предложение за Лемара? Да, это правда. Я хотел подписать его. Он решил остаться в "Монако". Но мы за ним еще вернемся.

Мбаппе? Он может стать новым Пеле. Каких-то лимитов для него нет, ему еще 18. Им я тоже интересовался, но 180 миллионов - это слишком много для нас" - приводит слова Венгера Telefoot.

Читайте также: Венгер: "Алексис Санчес проводит свой последний сезон в "Арсенале" по действующему контракту". | http://soccernews.ru