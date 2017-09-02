Венгер: "Алексис Санчес проводит свой последний сезон в "Арсенале" по действующему контракту"

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Венгер: "Алексис Санчес проводит свой последний сезон в "Арсенале" по действующему контракту"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал не состоявшийся трансфер Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити".

"Не могу сказать, что сделка была близка к завершению. Мне очень сложно говорить об этом, потому что сейчас я хочу, чтобы футболист был сконцентрирован на своей карьере, новом сезоне и выступлениях за "Арсенал". Я всегда в первую очередь слежу за тем, чтобы мое отношение к делу соответствовало ожиданиям людей, которые платят мне и верят в меня. Это распространяется и на игроков.

Если вы отпускаете футболиста такого калибра, вам нужно найти ему замену - в противном случае никто не поймет, зачем вы его продали. Если вы не можете найти замену этому футболисту, он никуда не уходит. В этом случае вы теряете возможность заработать, но ведь в конечном итоге все сводится к желанию располагать командой топ-уровня с большим потенциалом.

Алексис Санчес проводит свой последний сезон в "Арсенале" по действующему соглашению, равно как и Месут Озил. Если по ходу сезона они не продлят контракты с клубом, по его окончании оба уйдут бесплатно" - приводит слова Венгера beIN SPORTS.

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