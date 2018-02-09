Венгер: "Английские игроки стали мастерами симуляций"

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Венгер: "Английские игроки стали мастерами симуляций"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что в английском футболе стало слишком много симулянтов.

"Я помню всю эту волну возмущения, когда симулировали иностранные игроки. Впрочем английские футболисты очень быстро научились симуляциям. Теперь их можно назвать мастерами в этим компонентом. Конечно же, я не призывают своих игроков делать это. Нам необходимо избавляться от "ныряльщиков", - приводит слова Венгера ВВС.

Стоит отметить, что с начала сезона 2015/16 лидером по количеству желтых карточек за симуляцию является полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, который получит три желтые карточки.

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