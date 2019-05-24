Венгер анонсировал скорое возвращение к футбольной деятельности

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер пообещал в скором времени вернуться в большой футбол.

"Я обязательно вернусь в футбол. Пока не знаю, в какой должности. Возможно, в качестве тренера, возможно, в другой роли. Футбол по-прежнему является моей страстью. Это единственное, что у меня есть", - приводит слова француза The Guardian.

Венгер остаётся без работы с мая 2018 года, когда он покинул "Арсенал", который возглавлял более 20 лет.

69-летнего специалиста неоднократно сватали на пост спортивного директора ПСЖ, а также на тренерский мостик нескольких национальных сборных.

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