Венгер анонсировал скорое возвращение к футбольной деятельности

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер анонсировал скорое возвращение к футбольной деятельности

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер пообещал в скором времени вернуться в большой футбол.

"Я обязательно вернусь в футбол. Пока не знаю, в какой должности. Возможно, в качестве тренера, возможно, в другой роли. Футбол по-прежнему является моей страстью. Это единственное, что у меня есть", - приводит слова француза The Guardian.

Венгер остаётся без работы с мая 2018 года, когда он покинул "Арсенал", который возглавлял более 20 лет.

69-летнего специалиста неоднократно сватали на пост спортивного директора ПСЖ, а также на тренерский мостик нескольких национальных сборных.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2007-2011). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" нацелился на защитника "Рубина"

"Локомотив" нацелился на защитника "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов