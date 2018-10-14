Венгер: "Анри - прекрасный выбор для "Монако"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о приходе Тьерри Анри на пост тренера "Монако".

"Анри - прекрасный выбор для "Монако". Он умен и хорошо понимает футбол. У него есть всё, чтобы добиться успеха" - приводит слова Венгера Bein Sports.

Напомним, что Анри подписал с "Монако" соглашение до 2021 года.

Читайте также: Известный агент: "Назначение Анри главным тренером "Монако" - позитивная новость для Головина". | http://soccernews.ru