Венгер: "Анри - прекрасный выбор для "Монако"

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Венгер: "Анри - прекрасный выбор для "Монако"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о приходе Тьерри Анри на пост тренера "Монако".

"Анри - прекрасный выбор для "Монако". Он умен и хорошо понимает футбол. У него есть всё, чтобы добиться успеха" - приводит слова Венгера Bein Sports.

Напомним, что Анри подписал с "Монако" соглашение до 2021 года.

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