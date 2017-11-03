Венгер: "Арсенал" будет играть с "Манчестер Сити" в свой футбол"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассуждает о предстоящем матче чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

"Мы будем играть в свой футбол. "Арсенал" будет действовать активно, владеть мячом и создавать моменты. Порой нападение является лучшей обороной. Мы можем показать всем, что способны добиваться успеха в таких поединках", - приводит слова Венгера AFP.

В данный момент "Арсенал" занимает пятое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на девять очков.

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