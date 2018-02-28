Венгер: "Арсенал" хочет, чтобы Уилшер остался"

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Венгер: "Арсенал" хочет, чтобы Уилшер остался"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о будущем в команде полузащитника Джека Уилшира.

"Мы ведем переговоры с Уилшером о продлении контракта. Сейчас все зависит от него. Мы ждем решения Джеко и уважаем его мнение. Мы хотим, чтобы он остался", - приводит слова Венгера Sky Sports.

По некоторым данным, интерес к хавбеку проявляет "Ливерпуль".

В этом сезоне 26-летний Уилшер провел за "Арсенал" 27 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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