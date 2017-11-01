Венгер: "Арсенал" не будет приобретать Лемара"

Теги арсенал лондонарсен венгермонакотома лемар

Венгер: "Арсенал" не будет приобретать Лемара"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слухи, которые связывали его клуб с вингером "Монако" Тома Лемаром.

"Вернемся ли мы к вопросу приобретения Тома ЛемараНет, у меня уже есть в распоряжении великая команда, и моя задача заключается прежде всего в том, чтобы удержать всех своих игроков до конца сезона. Что касается возможных приобретений в январе, я пока ничего об этом не знаю", - цитирует наставника "канониров" le10sport.

Напомним, Венгер порекомендовал Саутгейту вызвать Уилшера в сборную. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов