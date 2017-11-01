Венгер: "Арсенал" не будет приобретать Лемара"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слухи, которые связывали его клуб с вингером "Монако" Тома Лемаром.

" Вернемся ли мы к вопросу приобретения Тома Лемара? Нет, у меня уже есть в распоряжении великая команда, и моя задача заключается прежде всего в том, чтобы удержать всех своих игроков до конца сезона. Что касается возможных приобретений в январе, я пока ничего об этом не знаю ", - цитирует наставника "канониров" le10sport.

Напомним, Венгер порекомендовал Саутгейту вызвать Уилшера в сборную. | soccernews.ru