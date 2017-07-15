Венгер: "Арсенал" не делал предложения по Мбаппе"

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Венгер: "Арсенал" не делал предложения по Мбаппе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что лондонский клуб не делал предложений по трансферу форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

"Мы не делали никакого предложения. Это всё неправда. У людей большое воображение. Теперь нам понятно лишь то, что Мбаппе стоит более 100 миллионов фунтов, а насчёт остального можете фантазировать, сколько вам захочется. Думаю, он останется в "Монако" ещё на один сезон, всё идёт к этому. Возможно, Килиан оказался перед слишком серьёзным выбором. В таких случаях люди обычно не решаются уйти" - приводит слова французского специалиста Sky Sports.

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