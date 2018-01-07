Венгер: "Арсенал" очень расстроен из-за поражения в Кубке"

Теги арсенал лондонарсен венгерноттингем форест

Венгер: "Арсенал" очень расстроен из-за поражения в Кубке"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от "Ноттингем Форест" (2:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

"Это был неудачный матч, мы очень расстроены из-за поражения. Мы играли с сильным соперником, который хорошо играл в атаке. Решающим моментом матче были единоборства и мы были слабее в этом компоненте. 

Выбор стартового состава был обусловлен тем, что в среду у нас очередной матч. Но это был опытный состав - восемь или девять футболистов играли за сборные. Проще всего оправдать поражение составом. Но такие команды, как "Ноттингем Форест", сложно обыграть. В таких матчах нельзя допускать подобные ошибки в обороне", - приводит слова Венгера BBC.

Не пропустите: "Арсенал" впервые за последние 100 лет пропустил четыре мяча от клуба, который не играет в АПЛ.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов