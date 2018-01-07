Венгер: "Арсенал" очень расстроен из-за поражения в Кубке"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от "Ноттингем Форест" (2:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

"Это был неудачный матч, мы очень расстроены из-за поражения. Мы играли с сильным соперником, который хорошо играл в атаке. Решающим моментом матче были единоборства и мы были слабее в этом компоненте.

Выбор стартового состава был обусловлен тем, что в среду у нас очередной матч. Но это был опытный состав - восемь или девять футболистов играли за сборные. Проще всего оправдать поражение составом. Но такие команды, как "Ноттингем Форест", сложно обыграть. В таких матчах нельзя допускать подобные ошибки в обороне", - приводит слова Венгера BBC.

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