Венгер: "Арсенал" одержал важную победу после кошмарной недели"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Эта важная победа после кошмарной недели. Нам было важно победить, но мы еще не обеспечили себе выход в четвертьфинал. Дома нам необходимо закончить эту работу. Я доволен тем, с каким настроем игроки вышли на поле. Сегодня мы были не в том положении, чтобы рисковать. Мы хорошо играли в обороне до конца матча", - приводит слова Венгера BBC Sport.

Ответный матч пройдет в Лондоне 15 марта.

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