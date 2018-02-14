Венгер: "Арсенал" постарается победить в Лиге Европы"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Эстерсунда".

"Озил сможет сыграть с "Эстерсундом". Мы постараемся победить в Лиге Европы. Мы провели хороший матч в субботу, а теперь нам предстоит сыграть в четверг. Впрочем затем у нас будет недельная пауза перед ответной встречей с "Эстерсундом". Важно, чтобы все игроки поддерживали форму. Я понимаю, что на нас будет оказываться большое давление, но мы намерены пройти в этом турнире как можно дальше", – приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

Матч "Эстерсунд" - "Арсенал" состоится 15 февраля и начнется в 21:00 мск.

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