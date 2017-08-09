Венгер: "Арсенал" постарается продлить контракт с Санчесом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что клуб хочет продлить контракт с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.

"Думаю, что продление контракта с Санчесом возможно. Со своей стороны мы сделаем максимум возможностей. Но на данный момент никаких переговоров не было", - цитирует Венгера ВВС.

Напомним, что нынешнее соглашение 28-летнего чилийца с "канонирами" рассчитано до 2018 года.

Ранее сообщалось, что Санчес требует зарплату в размере 23 миллионов евро в год по новому контракту.

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