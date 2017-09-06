Венгер: "Арсенал" пожертвовал более, чем 70 миллионами евро, чтобы сохранить Санчеса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем решении не отпускать нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити".

"Оставив Санчеса в клубе мы пожертвовали более, чем 70 миллионами евро. В итоге через год нам придется купить игрока примерно за такую же сумму. Нам пришлось пойти на большие жертвы, чтобы сохранить Алексиса. Иногда приходится принимать трудные решения", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года. Таким образом через год футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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