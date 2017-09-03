Венгер: "Арсенал" все еще может стать чемпионом"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команде по силам в текущем сезоне стать чемпионом своей страны.

"Начало сезона было очень трудным, а поражение от "Ливерпуля" - катастрофическим. Но, как обычно, во времена кризиса мы должны выиграть следующую игру . Может ли " Арсенал" все еще стать чемпионом? Да ", - цитирует наставника "канониров" L'Equipe.

Напомним, Венгер назвал потенциально лучшую клубную атаку мира. | soccernews.ru