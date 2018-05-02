Венгер: "Арсенал" знает, что нужно сделать в матче с "Атлетико"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы с "Атлетико".

"Ян Облак фантастически сыграл в Лондоне. Надеюсь, он будет не так хорош в Мадриде. В ответной игре с "Атлетико" мы точно знаем, что необходимо сделать. Это может стать нашим преимуществом", - приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Ответная игра пройдет в Мадриде 3 мая и начнётся в 22:05 по московскому времени.

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