Венгер: "Арсеналу" было тяжело вернуться в игру, однако мы это сделали"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ничейный результат с ЦСКА (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, который вывел его команду в полуфинал Лиги Европы.

"Мы играли против хорошей команды, технически хорошо подготовленной. Мы ожидали такого матча, поэтому возникли такие проблемы. Нам было тяжело вернуться в игру, однако мы это сделали. Последние результаты в Европе говорят о том, что уровень команд выравнивается, игра становится открытой.

Что я сказал Виктору Гончаренко после матча? Я его поздравил с неплохой игрой в двух матчах. Соперник играл очень хорошо, мы не ожидали такого быстрого футбола. Кроме того, я пожелал Гончаренко удачи в дальнейшем", - приводят слова Венгера российские СМИ.

Напомним, что "Арсенал" проигрывал по ходу этой встречи со счетом 0:2, но в итоге сумел отыграться.

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