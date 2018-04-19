Венгер: "Атлетико" - фаворит, но в наш лучший день можем их победить"

Теги арсен венгерарсенал лондонатлетико мадрид

Венгер: "Атлетико" - фаворит, но в наш лучший день можем их победить"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о предстоящем противостоянии своей команды с мадридским "Атлетико" в рамках 1/2 финала Лиги Европы.

"Лига Европы является нашим приоритетом. Конечно же, "Атлетико" - фаворит, но в наш лучший день мы можем победить их", - приводит слова наставника "канониров" Le 10 Sport.

Напомним, руководство "Арсенала" не намерено расставаться с Венгером. | soccernews.ru

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