Венгер: "Азар не заменит Роналду в "Реале"
Экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что полузащитник "Реала" Эден Азар никогда не сможет заменить Криштиану Роналду, который забивал по 50 голов за сезон. Об этом информирует BeIN Sports.
"Азар может помочь "Реалу", но никак не заменит Роналду. По 50 голов за сезон он не будет забивать. Но Эден - исключительный футболист, создающий моменты и завершающий атаки.
"Реалу" нужен еще один бомбардир помимо Бензема, которому уже 32 года. Если бы вокруг него были молодые нападающие, то, возможно, дела у "Реала" шли бы лучше", - сказал Венгер.
Напомним, Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из "Челси" за 100 миллионов евро. В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 результативной передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2