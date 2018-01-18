Венгер: "Близки к подписанию Мхитаряна в обмен на Санчеса"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном обмене форварда своей команды Алексиса Санчеса на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

"Состоится ли обмен? Да, я так вижу ситуацию. Мне нравится этот игрок. Его заработная плата не станет для нас проблемой. Мы много раз играли против него, когда он был еще в Дортмунде. Ему нравится наша игра", - цитирует наставника "канониров" Express.

Напомним, игроки "Арсенала" выступили за продажу Санчеса. | soccernews.ru