Венгер: "Близки к подписанию Мхитаряна в обмен на Санчеса"

Теги арсен венгерарсенал лондоналексис санчесгенрих мхитарянманчестер юнайтед

Венгер: "Близки к подписанию Мхитаряна в обмен на Санчеса"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном обмене форварда своей команды Алексиса Санчеса на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

"Состоится ли обмен? Да, я так вижу ситуацию. Мне нравится этот игрок. Его заработная плата не станет для нас проблемой. Мы много раз играли против него, когда он был еще в Дортмунде. Ему нравится наша игра", - цитирует наставника "канониров" Express.

Напомним, игроки "Арсенала" выступили за продажу Санчеса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов