Венгер близок к подписанию контракта с новым клубом

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Венгер близок к подписанию контракта с новым клубом

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер в ближайшее время может возглавить "Милан".

Как сообщает Get Italian Football, переговоры между Венгером и "россонери" находятся в завершающей стадии. В настоящее время "Милан" возглавляет Дженнаро Гаттузо.

После 11 туров "Милан" находится на 4-й позиции в Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 10 очков.

Напомним, что Венгер покинул "Арсенал" минувшим летом и после этого находился без работы.

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