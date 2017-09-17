Венгер: "Будь у нас чуть больше свободы, наша команда выиграла бы матч"

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Венгер: "Будь у нас чуть больше свободы, наша команда выиграла бы матч"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер высказался о ничье с "Челси" (0:0).

"Это был вопрос психологии, мы должны были отреагировать на последний выездной матч. Сегодня "Арсенал" мог победить. Игра получилась напряженной. Битва шла везде. Сейчас период дозаявок уже позади, а в день игры против "Ливерпуля" он на нас сказался. Все мы люди. Если проводишь 55 матчей за сезон, у тебя может случиться плохая игра.

Но мы были сконцентрированы и настроены. Мы старались показывать игру, когда мячом владел "Арсенал", и были близки к победе. Будь у нас чуть больше свободы, наша команда выиграла бы матч. Что касается удаления Давида Луиза, то его действия показались мне чрезмерными. Я не знаю, где именно он задел Колашинаца" - приводит слова Венгера ВВС.

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Арсенал". | http://soccernews.ru

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