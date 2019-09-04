Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022"
Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что хочет возобновить карьеру в футболе. Об этом сообщает Goal.
"Не буду против поработать на ЧМ-2022, хотя пройдет уже много времени с момента, как я не тренирую.
Это будет интересно, я всегда хотел поехать на чемпионат мира. Я всегда чувствовал, что работа тренера - это быть там, где играют лучшие футболисты.
Надеюсь, вы увидите меня в Катаре через три года", - сказал Венгер.
Напомним, 69-летний специалист на протяжении 22 лет работал главным тренером "Арсенала". В 2018 году он покинул свой пост и пока остается без клуба.
А еще: Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены
-
Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей
-
Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС
-
"Локомотив" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов
-
Икарди будет получать в ПСЖ в два раза больше, чем в "Интере"
Лента новостей
-
Уткин высказался по поводу ситуации Кононова в "Спартаке"
-
Зобнин не верит в свой возможный переход в топ-клуб Европы
-
1
Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены
-
Канчельскис: "Не проиграем Шотландии - всё для нас будет хорошо, закрепимся на втором месте".
-
Голкипер "Динамо" Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации
-
Смолов рассказал о погоде в Глазго перед матчем с Шотландией
-
Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022"
-
Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей
-
Дзагоев поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России
-
Зобнин поделился мнением об игре новичка "Спартака" Андре Шюррле
-
Стало известно, когда Сарри вернется к руководству "Ювентусом"
-
Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"
-
Алькасер: "Санчо может стать лучшим футболистом в мире, если будет развивать свои навыки"
-
Зобнин встал на защиту Кононова
-
Сборная России прибыла в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией
-
Бразильский тренер "Зенита" высказался об адаптации в команде Малкома
-
Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС
-
Алиссон: "На примере Яшина видно, как сложно голкиперу выиграть "Золотой мяч"
-
Окадзаки переходит в третий клуб за год
-
Главный тренер "Алании" Гогниев поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1