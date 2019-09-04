Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022"

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Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что хочет возобновить карьеру в футболе. Об этом сообщает Goal.

"Не буду против поработать на ЧМ-2022, хотя пройдет уже много времени с момента, как я не тренирую. 

Это будет интересно, я всегда хотел поехать на чемпионат мира. Я всегда чувствовал, что работа тренера - это быть там, где играют лучшие футболисты.

Надеюсь, вы увидите меня в Катаре через три года", - сказал Венгер.

Напомним, 69-летний специалист на протяжении 22 лет работал главным тренером "Арсенала". В 2018 году он покинул свой пост и пока остается без клуба.

А еще: Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"| http://soccernews.ru
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