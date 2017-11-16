Венгер: "Буду стараться отработать свой контракт до конца"

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер: "Буду стараться отработать свой контракт до конца"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о своем будущем.

"Я привык в ​​конце каждого сезона обсуждать с руководством клуба положение, в котором находится команда. У меня есть двухлетний контракт, и я буду стараться отработать его до конца. Но в то же время я всегда буду честно говорить с руководством, чтобы определить мое будущее", - цитирует наставника "канониров" le10sport.

Напомним, заменить Венгера в "Арсенале" может Анчелотти. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов