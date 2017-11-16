Венгер: "Буду стараться отработать свой контракт до конца"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о своем будущем.

" Я привык в ​​конце каждого сезона обсуждать с руководством клуба положение, в котором находится команда. У меня есть двухлетний контракт, и я буду стараться отработать его до конца. Но в то же время я всегда буду честно говорить с руководством, чтобы определить мое будущее ", - цитирует наставника "канониров" le10sport.

Напомним, заменить Венгера в "Арсенале" может Анчелотти. | soccernews.ru